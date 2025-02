Tiroteio junto a escola deixa cinco baleados na Suécia

Cinco pessoas terão sido baleadas junto a uma escola na Suécia, avança a agência Reuters.

Não se sabe, para já, o estado de saúde dos baleados.

A polícia sueca está no local e fala em "ataque letal". A imprensa sueca adianta estar a acontecer uma megaoperação nesta escola em Örebro, a cerca de 200 quilómetros de Estocolmo.

O jornal Aftonbladet admite a existência de pelo menos cinco feridos e assegura que vários polícias também terão sido atingidos no decurso da operação.

A escola está encerrada e os alunos estão retidos nas salas de aula enquanto decorrem as manobras policiais, numa altura em que a situação ainda não está dada como controlada pelas autoridades.

O governo sueco também já foi colocado ao corrente da situação. O ministro da Justiça, Gunnar Strömmer, admite que as informações que recebeu do "ato violento em Örebro são muito sérias".

"A polícia está no local e a operação está em andamento", reitera. No local estão pelo menos quatro ambulâncias e o hospital mais próximo está a preparar-se para receber mais feridos.

A polícia, por sua vez, já lançou um comunicado em que adianta que o caso está a ser tratado como "tentativa de homicídio, incêndio criminoso e crime de porte de arma agravado."

Várias escolas próximas do local foram fechadas, com funcionários e alunos refugiados nas salas de aula como medida de precaução. As autoridades também já apelaram aos locais para não se aproximarem daquela zona, porque "o perigo ainda não acabou".

[Notícia atualizada às 13h16 de 4 de fevereiro de 2025]