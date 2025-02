Pelo menos dez mortos em tiroteio em escola na Suécia

Pelo menos cinco pessoas terão sido baleadas numa escola na Suécia, avança a agência Reuters.

A polícia está no local e fala em "ataque letal". A imprensa sueca fala numa megaoperação nesta escola para adultos em Örebro, a cerca de 200 quilómetros de Estocolmo.

O jornal Aftonbladet admite a existência de mortos, mas a informação não foi, até ao momento, corroborada pela polícia sueca.

Pelo menos quatro pessoas foram, no entretanto, confirmadas como feridas e levadas para o hospital com ferimentos de bala. Duas outras pessoas foram assistidas com ferimentos leves.

Atirador de 35 anos entre os feridos

Segundo a agência Reuters, um dos feridos será o próprio atirador, de 35 anos. Em conferência de imprensa, a polícia assegura que a operação continua enquanto as autoridades procuram mais vítimas.

Os motivos do ataque não são, para já, conhecidos. O caso está a ser tratado como "tentativa de homicídio, incêndio criminoso e crime de porte de arma agravado", uma vez que os agentes foram recebidos com fumo ao entrarem nas instalações da escola.

A escola foi encerrada e os alunos ficaram retidos nas salas de aula enquanto decorriam as manobras policiais.

O governo sueco foi rapidamente colocado ao corrente da situação. O ministro da Justiça, Gunnar Strömmer, admite que as informações que recebeu do "ato violento em Örebro são muito sérias".

"A polícia está no local e a operação está em andamento", reitera. No local estão pelo menos quatro ambulâncias e o hospital mais próximo está a preparar-se para receber mais feridos. Há relatos de pedidos de sangue a hospitais das cidades vizinhas.

Várias escolas próximas do local foram fechadas, com funcionários e alunos refugiados nas salas de aula como medida de precaução. As autoridades também já apelaram aos locais para não se aproximarem daquela zona, porque "o perigo ainda não acabou".

"É um dia muito doloroso para toda a Suécia"



Já o início da tarde, e numa altura em que a polícia se preparava para fazer uma comunicação à imprensa, o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, fala em "terrível ato de violência".

"É um dia muito doloroso para toda a Suécia. Os meus pensamentos estão com aqueles para quem um dia normal de escola foi trocado por medo. Estar numa sala de aula preocupado com a própria vida é um pesadelo que ninguém deveria experienciar", lamenta.

[Notícia atualizada às 16h39 de 4 de fevereiro de 2025 para acrescentar mais detalhes]