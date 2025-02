Donald Trump adia aplicação de tarifas ao Canadá e México por um mês

As tarifas norte-americanas que iriam ser aplicadas ao México e Canadá foram suspensas durante um mês.

As medidas propostas consistiam numa taxa de 25% de todas as importações do México e da maioria do Canadá - os produtos energéticos sofreram uma taxa de apenas 10%.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, comprometeram-se a reforçar a segurança das respetivas fronteiras com os Estados Unidos.

"Ela [Claudia Sheinbaum] concordou em fornecer imediatamente 10.000 soldados mexicanos para a fronteira que separa o México dos Estados Unidos”, escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social.



Sobre o Canadá, o presidente norte-americano disse que "o Canadá concordou em garantir que tenhamos uma Fronteira Norte segura e finalmente acabar com o flagelo mortal de drogas, como o fentanil, que chegam o ao nosso país". Segundo a CNN Internacional, os canadianos correspondem a apenas 0,2% das apreensões de fentanil na fronteira.~

Por outro lado, as tarifas de 10% sobre produtos chineses mantêm-se. Pequim retaliou poucos minutos depois da medida ter entrado em vigor, renovando uma guerra comercial antiga entre as duas maiores economias do mundo.