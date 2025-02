Supostos elementos de grupo paramilitar decapitam secretário de bairro no centro de Moçambique

Supostos elementos do grupo paramilitar moçambicano Naparamas decapitaram, no domingo, um secretário de bairro no distrito de Murrumbala, na província da Zambézia, e colocaram a cabeça da vítima numa praça pública, avançou à Lusa fonte policial.

O caso ocorreu por volta das 10h00 (08h00 em Lisboa) e a vítima foi um antigo combatente que desempenhava funções de secretário num dos bairros daquele distrito, explicou à Lusa Miguel Caetano, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na Zambézia, província do centro de Moçambique.

"Eles decapitaram-no e depois deixaram a sua cabeça numa praça pública (...) Não se sabe ao certo as razões", acrescentou Miguel Caetano.

Segundo as autoridades, quando a equipa de operações da polícia chegou ao local foi recebida com tiros, num confronto que terá provocado a morte de mais duas pessoas, presumivelmente elementos daquele grupo paramilitar.

"A polícia foi obrigada a reagir e, do confronto, pelo menos dois indivíduos por parte deles foram alvejados mortalmente. Estamos ainda em operações para a captura de outros para garantir que este grupo seja responsabilizado", acrescentou.

Os Naparamas são paramilitares moçambicanos que surgiram na década de 1980, durante a guerra civil, aliando conhecimentos tradicionais e elementos místicos no combate aos inimigos, atuando em comunidade.

Historicamente, os Naparamas classificam-se como uma força que se organizou espontaneamente para a autodefesa da população perante a guerra na altura e os seus elementos submetem-se a ritos de iniciação, destinados a dar-lhes alegada "proteção sobrenatural" que acreditam que os torna imunes, até a balas.