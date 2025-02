Realizador Christophe Ruggia condenado por agressão sexual

Christophe Ruggia, realizador de cinema francês com 60 anos, foi condenado, esta segunda-feira, a dois anos de prisão domiciliária e dois de pena suspensa, por agressão sexual à atriz Adèle Haenel, quando esta era ainda menor.

O tribunal determinou que o realizador “aproveitou-se” de Haenel, que hoje tem 35 anos. As agressões sexuais ocorreram quando a atriz era menor: entre os 12 e os 15 anos.

Os abusos começaram durante as filmagens do filme “Les Diables” (Os Diabos, em português), em 2002.

Segundo a “BBC”, Ruggia será ainda obrigado a pagar uma indemnização de 15 mil euros, assim como 20 mil euros como compensação dos gastos da atriz com psicoterapia ao longo dos anos.

As forças policiais encontraram notas antigas no computador do realizador em que descrevia a “sensualidade” da atriz. Haenel denunciou os abusos em 2019.

A sentença foi celebrada com aplausos em tribunal por várias ativistas dos direitos das mulheres.

Fanny Collin, advogada do realizador, já anunciou que irá recorrer da sentença.