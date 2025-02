​Hermoso vs. Rubiales. “Manchou um dos dias mais felizes da minha vida”

A jogadora de futebol espanhola Jenni Hermoso assegura que nunca deu consentimento ao beijo de Luis Rubiales, ex-presidente da Federação de Futebol de Espanha, e que esse ato “manchou um dos dias mais felizes” da sua vida.

Na primeira sessão do julgamento do caso, que foi transmitido em direto em vários canais, Hermoso descreveu o momento vivido a 20 de agosto de 2023, no estádio de Sydney, na Austrália, quando Espanha conquistou o campeonato do mundo de futebol.

“Cumprimentei a rainha, a filha e depois Luis Rubiales. Ele disse-me ‘ganhámos o Mundial graças a ti’. De seguida, toram as suas mãos nas minhas orelhas e o beijo”, explicou.

Questionada sobre se se sentiu violentada na sua integridade sexual e como mulher, Hermoso respondeu que sim, tendo acrescentado que se sentiu “pouco respeitada”.

“Foi um momento que manchou um dos dias mais felizes da minha vida. Para mim é importante dizer que em momento algum procurei este ato e muito menos o esperava”, disse.

A jogadora foi também questionada se Rubiales teria pedido autorização para o beijo, ao que Jenni assegurou que não.

No testemunho prestado, Hermoso disse ainda que “sabia que era o chefe que a estava a beijar e que isso não deve acontecer em nenhum âmbito, laboral ou social”.

O julgamento vai contar com o testemunho de Luis Rubiales que está marcado para dia 12 de fevereiro. O Ministério Público pede dois anos e meio de prisão para o antigo dirigente de futebol.