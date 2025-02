UE retaliará fortemente se for alvo de "tarifas injustas" de Trump

A União Europeia lamentou este domingo o aumento das taxas aduaneiras pelos Estados Unidos da América sobre produtos do Canadá, México e China, e disse que retaliará fortemente se também for alvo de tarifas injustas.

"A UE acredita firmemente que direitos aduaneiros baixos promovem o crescimento e a estabilidade económica", disse a Comissão Europeia em comunicado, através do qual considerou a imposição de mais tarifas pelos EUA como "nocivas para todas as partes".

Já se o bloco europeu for também alvo dessas medidas "injustas", o executivo comunitário vai "retaliará fortemente".

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou no sábado a ordem executiva para a aplicação de taxas aduaneiras aos produtos provenientes do Canadá, do México e da China.