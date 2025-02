Trump impõe tarifas alfandegárias ao Canadá, México e China

O Presidente dos EUA, Donald Trump, assinou este sábado ordens executivas que impõem tarifas alfandegárias sobre produtos importados do Canadá, do México e da China.

De acordo com a Reuters, a cobrança de tarifas entra em vigor na terça-feira. Será aplicada uma taxa de 25% sobre produtos importados do México e do Canadá e uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas.

Os produtos energéticos do Canadá terão apenas um imposto de 10%, mas as importações de energia mexicana serão cobradas na totalidade de 25%.

A administração Trump justificou a medida acusando os três países de introduzirem droga nos Estados Unidos. O Presidente norte-americano já anunciou também estar a trabalhar em algo muito substancial para aplicar tarifas aduaneiras à União Europeia.



Um folheto informativo da Casa Branca sobre as tarifas dizia que estas se manteriam em vigor “até que a crise fosse aliviada”, mas não fornecia detalhes sobre que ações os três países precisariam de tomar para obter um adiamento.

As medidas dão seguimento a uma ameaça repetida que Trump tem feito e podem desencadear retaliações e mesmo uma guerra comercial que poderá causar amplas perturbações económicas para todos os países envolvidos.

Trump declarou emergência nacional sob a Lei de Poderes Económicos de Emergência Internacional - que permite amplos poderes para lidar com crises -, para autorizar as tarifas.