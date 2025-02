Trump admite: tarifas "talvez" causem "sofrimento" aos norte-americanos

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA) admitiu este domingo que as novas tarifas impostas ao Canadá, México e China podem causar sofrimento ao povo norte-americano. O vizinho a norte dos EUA já anunciou as medidas de retaliação contra produtos norte-americanos, enquanto o México e a China as estão a preparar.

No sábado, Donald Trump assinou uma ordem executiva para a aplicação de taxas aduaneiras aos produtos provenientes do Canadá, do México e da China, a partir de terça-feira, dando início ao que foi encarado como uma "guerra comercial" pelo Canadá.

O decreto presidencial de Trump determina a imposição de tarifas de 10% à China, de 25% ao México e de 25% ao Canadá, exceto no petróleo canadiano, que terá tarifa de 10%.

De acordo com a Casa Branca, a ordem também inclui um mecanismo para aumentar as taxas aduaneiras em caso de retaliação destes países -- os três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos e que no total representam mais de 40% das importações do país.

Trump tinha vindo a ameaçar a imposição de tarifas para garantir uma maior cooperação dos países para impedir a imigração ilegal e o contrabando de produtos químicos usados para fazer fentanil, um poderoso opiáceo que está a causar estragos nos Estados Unidos.