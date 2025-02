Setor automóvel norte-americano teme crise na produção com tarifas de Trump

Linda Hasenfratz, presidente de um dos mais importantes membros da APMA, a fabricante Linamar, estimou mesmo ao jornal canadiano The Globe and Mail que a produção norte-americana vai parar em uma semana.

Opinião semelhante expressou o presidente da Associação de Fabricantes de Peças de Automóveis (APMA em inglês), cuja organização reúne dezenas de fabricantes de componentes no Canadá. Flavio Volpe previu que "a produção de peças e veículos na América do Norte parará" dentro de poucos dias .

Brian Kingston acrescentou que as taxas aduaneiras impostas pelo Presidente dos Estados Unidos resultarão em destruição de emprego e em aumentos de "milhares de dólares" nos preços dos carros para os consumidores norte-americanos .

O presidente da Associação Canadiana de Fabricantes de Veículos (CVMA na sigla em inglês) - que inclui a General Motors, a Ford e a Stellantis - disse à emissora pública canadiana CBC que a indústria " enfrenta potenciais crises na América do Norte, não apenas no Canadá e no México, mas também nos Estados Unidos".

O setor automóvel norte-americano teme que as tarifas impostas pelo Presidente dos EUA , Donald Trump, que entrarão em vigor na terça-feira, possam provocar um colapso na produção automóvel dentro de poucas semanas .

O setor automóvel dos Estados Unidos e do Canadá está profundamente integrado desde a década de 1950, com algumas peças a atravessarem a fronteira entre os dois países até oito vezes. A mesma coisa acontece entre os Estados Unidos e o México.

Nos Estados Unidos, a MichAuto (associação de produtores do setor no estado de Michigan) criticou as tarifas e alertou para os "danos colaterais" que irão provocar.

"As nossas economias estão intimamente ligadas", disse o presidente executivo da MichAuto, Glenn Stevens, em comunicado.

De momento, 40% da produção norte-americana da General Motors é feita no Canadá e no México. Só no México, a General Motors produz cerca de 845 mil veículos, a maioria dos quais exporta para Estados Unidos e Canadá.

A Ford produz mais de 350 mil automóveis no México, que são exportados para os Estados Unidos, e a empresa japonesa Nissan produz 326 mil.