Putin diz que políticos europeus vão acabar por obedecer a Trump

O Presidente russo considera que os políticos europeus vão acabar por obedecer ao líder norte-americano, Donald Trump, e "abanar a cauda" em sinal de subserviência, numa entrevista que será transmitida esta noite na televisão estatal russa.

"Trump, com o seu caráter, com a sua tenacidade, vai muito em breve trazer a ordem. E tudo isto, como verão, vai acontecer muito rapidamente", disse Putin sobre as relações do Presidente dos EUA com os políticos europeus ao jornalista russo Pavel Zarubin, que publicou excertos da entrevista no seu canal Telegram.

O líder do Kremlin acrescentou que "em breve todos eles [políticos europeus] ficarão do lado do mestre e acabarão por abanar a cauda carinhosamente".

De acordo com Putin, os europeus lutaram ativamente contra Trump, porque, "por mentalidade, gostavam mais" do anterior Presidente, Joe Biden.

"Trump tem uma visão diferente do que é bom e do que é mau, incluindo no que diz respeito à política de género e outras questões", disse Putin.

Putin recordou que a Europa já teve líderes políticos de classe mundial, incluindo os franceses Charles de Gaulle, François Mitterrand e Jacques Chirac, e os alemães Willy Brandt, Helmut Kohl ou Gerhard Schoeder, e lamentou que "hoje em dia praticamente não existam pessoas assim".

"Algumas pessoas nem sequer têm formação, não estão no seu lugar e estão a tratar de questões que nunca trataram do ponto de vista dos interesses dos cidadãos dos países europeus", acrescentou, comentando: "Isto é uma vergonha".