Mulher de Netanyahu investigada por intimidação de testemunhas contra o marido

O Ministério Público israelita abriu um inquérito criminal contra Sara Netanyahu, a mulher do primeiro-ministro de Israel, alegando que esta intimidou testemunhas e interferiu no processo de corrupção em curso contra o marido.

Em resposta a uma pergunta parlamentar da deputada trabalhista Naama Lazimi, na oposição, a Procuradoria-Geral de Israel confirmou que a polícia abriu a investigação contra a mulher de Benjamin Netanyahu em 26 de dezembro de 2024.

As autoridades procuram confirmar se, como foi afirmado numa reportagem de investigação do Canal 12 de Israel (privado), Sara Netanyahu ordenou a Hanni Bleiweiss, falecida assessora do marido, que orquestrasse uma campanha de difamação contra Hadas Klein, uma testemunha-chave num dos casos de corrupção que envolvem Benjamin Netanyahu.

Esta "notificação (...) é importante para o controlo parlamentar, para o sistema judicial e para o Estado de direito", afirmou Naama Lazimi na rede social X.