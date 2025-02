Mercedes raro de Fangio e Moss duplica recorde de carro de F1 mais caro de sempre

É alemão, tem 70 anos, e passou a reforma nos Estados Unidos da América depois de uma breve carreira bem sucedida na Europa, que também o levou à Argentina. O Mercedes W196 R, pilotado por Juan Manuel Fangio e Stirling Moss na temporada de 1955 da Fórmula 1, quebrou este sábado o recorde de carro de F1 mais caro de sempre, duplicando o recorde anterior, detido por um carro semelhante de 1954.

O Mercedes W196 R, na configuração "Streamliner" usada em circuitos de alta velocidade, foi vendido por 51,1 milhões de euros num leilão da RM Sotheby's no museu da Mercedes, em Estugarda, na Alemanha. O modelo venceu nove das 12 corridas em que competiu na Fórmula 1, tornando-se campeão nos anos de 1954 e 1955 às mãos de Juan Manuel Fangio.

O valor de venda é mais do dobro do custo do anterior recordista, outro Mercedes W196, mas de 1954. Esse carro foi vendido em 2013 por cerca de 23 milhões de euros.

O carro vendido este sábado competiu pela última vez no Grande Prémio de Itália de 1955. A Mercedes construiu duas versões do carro: a versão convencional, de rodas destapadas, era utilizada em pistas normais, como a do Mónaco; enquanto a versão "Streamliner", com rodas tapadas, era utilizada em pistas mais rápidas, como era o caso de Monza - na altura, um circuito oval com curvas inclinadas.