Identificadas 55 das 67 vítimas da colisão entre avião e helicóptero em Washington

Foram identificadas 55 das 67 vítimas da colisão aérea de quarta-feira entre um avião da American Airlines e um helicóptero do Exército dos Estados Unidos sobre o rio Potomac, em Washington.

As autoridades preparam-se para avançar esta segunda-feira, com uma operação para remover os destroços que ainda permanecem no rio.

De acordo com a Reuters, os destroços vão ser transferidos para um hangar no Aeroporto Nacional Ronald Reagan.

Grande parte do rio Potomac permanece interdito a todas as embarcações, exceto barcos autorizados.

O acidente ocorreu num dos espaços aéreos mais controlados e monitorizados do mundo, a pouco mais de cinco quilómetros a sul da Casa Branca e do Congresso norte-americano. Foi o pior desastre aéreo da última década nos EUA.