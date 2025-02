Guerra comercial chega ao hóquei no gelo. Canadianos apupam hino dos EUA na NHL

Tinha tudo para ser apenas mais um jogo da National Hockey League (NHL), a liga de hóquei no gelo dos Estados Unidos da América e do Canadá, e precisamente entre equipas dos dois países. Mas a decisão de Donald Trump aplicar tarifas de 25% à maioria das importações oriundas do Canadá deu um tom mais adversário ao encontro entre os Ottawa Senators e os Minnesota Wild.

Com o jogo a ter lugar em Ottawa, a capital do Canadá, o tradicional cantar dos hinos antes do jogo ganhou um peso diferente graças às medidas de Trump. A artista canadiana cantou, em primeiro lugar, o "Oh Canada", antes de passar ao hino norte-americano, o "Star Spangled Banner".

Nesse momento, os espetadores canadianos asseguraram-se de que o descontentamento com as tarifas seria sentido. Os apupos foram audíveis na arena, cheia com 20 mil pessoas, a partir do final do hino, e a cantora optou por simplesmente olhar para o chão assim que acabou de cantar.