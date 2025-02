Alemanha diz que UE tem "as suas próprias opções de ação" para reagir a tarifas dos EUA

O chanceler alemão defendeu este domingo que a União Europeia tem "as suas próprias opções de ação" para reagir às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos e alertou que "é importante" que não se divida o mundo com "barreiras alfandegárias".

"A troca global de bens e mercadorias provou ser uma grande história de sucesso que permitiu a prosperidade para todos nós", apontou Olaf Scholz aos jornalistas durante uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, citado pela AFP.

Questionado sobre possíveis contramedidas europeias, Scholz limitou-se a comentar que a União Europeia é um espaço económico forte, que tem "as suas próprias opções de ação" e acrescentou que a União Europeia quer continuar as relações económicas com os Estados Unidos com base nessa força.

"É por isso que é importante que não dividamos o mundo atualmente com muitas barreiras alfandegárias, mas que também tornemos esta troca de bens e serviços possível no futuro", acrescentou.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou no sábado a ordem executiva para a aplicação de taxas aduaneiras aos produtos provenientes do Canadá, do México e da China.

A assinatura, que oficializa a decisão que já tinha sido anunciada, determina a imposição de tarifas de 10% à China, de 25% ao México e de 25% ao Canadá, exceto no petróleo canadiano, que terá tarifa de 10%.

Trump tinha vindo a ameaçar a imposição de tarifas para garantir uma maior cooperação dos países para impedir a imigração ilegal e o contrabando de produtos químicos usados para fazer fentanil, um poderoso opiáceo que está a causar estragos nos Estados Unidos.