Supostos rebeldes matam e saqueiam minas em Cabo Delgado

Um grupo de supostos terroristas protagonizou mais um ataque em três minas de pedras preciosas na localidade de Ravia, província de Cabo Delgado, Moçambique, provocando a morte de pelo menos cinco pessoas, disse hoje à agência Lusa membro da Força Local.

O ataque, à luz do dia, no domingo, ocorreu a cerca de 33 quilómetros da sede do distrito de Meluco, na província moçambicana de Cabo Delgado, deixando também vários feridos, avançou à Lusa, a partir de Meluco, o membro da força local, grupo de antigos guerrilheiros da luta de libertação contra o regime colonial português que apoiam o exército governamental no combate à insurgência em Cabo Delgado.

"Mataram garimpeiros", acrescentou a fonte, avançando ainda que os supostos rebeldes saquearam as minas.

"[Os rebeldes] só saíram na segunda-feira do local", acrescentou a fonte, que suspeita que mais pessoas tenham sido mortas pelo grupo, que passou por diversos pontos da área "muito movimentados".

Contactado pela Lusa, o Ministério da Defesa moçambicano disse que decorrem no terreno operações de recolha de dados e, em momento oportuno, haverá uma declaração oficial.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio de 2024, na sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos.