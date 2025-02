Novo protesto em Valência juntou 25 mil pessoas

Pelo menos 25 mil pessoas manifestaram-se este sábado no centro de Valência, em Espanha, para pedir a demissão do presidente do governo regional, Carlos Mazón, pela "gestão negligente" na reconstrução da cidade depois das cheias de outubro.

Esta foi a quarta manifestação convocada por mais de 200 organizações cívicas, sociais e sindicais da Comunidade Valenciana, para exigir a saída de Mazón, dando desta vez especial destaque à associação cultural La Nova Muixeranga, em representação do setor cultural afetado pelas intempéries de há três meses.

De acordo com a Delegação do Governo da Comunidade Valenciana, o protesto de hoje contou com pelo menos 25 mil manifestantes.

Na ação reivindicativa de hoje foi ainda feito um minuto de silêncio pelas vítimas e foi lido um manifesto no qual estava escrito "Mazón, demissão, Mazón para a prisão".

Três meses após as inundações de 29 de outubro no leste de Espanha, em que morreram pelo menos 232 pessoas, há ainda ruas com lodo e só foram dados "os primeiros passos" do "trabalho titânico" de reconstrução.

A plataforma que integra mais de 200 entidades da região de Valência, que convocou a manifestação de hoje, critica a gestão das autoridades públicas no dia do temporal, em que falharam os alertas, e na resposta que se seguiu.

O principal alvo dos protestos continua a ser o governo regional, liderado por Carlos Mazón, do Partido Popular (PP, direita), mas nas manifestações anteriores ouviram-se também críticas ao executivo central, que tem à frente o socialista Pedro Sánchez.

Sánchez reconheceu na semana passada que, neste momento, "o mais importante é agilizar as ajudas" e que há ainda "muito por fazer" na reconstrução das áreas afetadas pelas inundações, "uma corrida de fundo" e "um trabalho titânico" em que "só foram dados os primeiros passos".

Nas manifestações já realizadas em Valência saíram à rua dezenas de milhar de pessoas: 130 mil em 09 de novembro, 100 mil em 30 de novembro e 80 mil em 29 de dezembro, segundo dados da Delegação do Governo (a entidade que autoriza os protestos e é responsável por acionar um dispositivo de segurança).