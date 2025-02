Morreu Horst Köhler, antigo presidente da Alemanha

Horst Köhler, presidente da Alemanha entre 2004 e 2010 e um respeitado político internacional, morreu este sábado, aos 81 anos, depois de adoecer. A informação é do gabinete presidencial federal.

Nascido em 1943, na Polónia ocupada pela Alemanha, Köhler passou a maioria dos primeiros anos de vida em campos de refugiados com a família, antes de se mudar para a localidade de Ludwigsburgo, no estado de Baden-Württemberg.

Economista e membro dos democratas cristãos da CDU, Köhler foi vice-ministro das Finanças no mandato do chanceler Helmut Kohl, e esteve encarregue de levar o marco da Alemanha ocidental à ex-República Democrática Alemã, depois do colapso do regime comunista em 1990.

Köhler tornou-se diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) em 2000, um cargo que ocupou durante quatro anos, antes de ser nomeado Presidente em 2004.

Como Presidente, Horst Köhler desafiou o novo governo, dissolvendo o Parlamento alemão em 2005 para realizar novas eleições legislativas, e acusando a então chanceler Angela Merkel, em 2007, de não preparar o país de forma suficiente para a globalização.

Depois de um ano do segundo mandato, Köhler demitiu-se, depois de ser criticado por afirmar, numa entrevista na rádio, que a ação militar no estrangeiro do exército alemão também servia os interesses económicos do país.

Ainda assim, apesar de ser uma figura largamente desconhecida antes da presidência, Köhler provou-se rapidamente um dos políticos mais populares da Alemanha, segundo as sondagens.

"Foi a crença dele na força do nosso país e na energia e criatividade das suas pessoas que lhe permitia vencer tantos corações", disse o Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, este sábado.