Libertado cidadão luso-israelita que estava detido pelo Hamas

O cidadão luso-israelita, Ofer Calderon, é um dos dois reféns do Hamas libertados este sábado, no âmbito do acordo de cessar-fogo com Israel. Estava prevista a libertação de três pessoas.

Segundo a agência Reuters, o homem de 54 anos foi entregue à Cruz Vermelha juntamente com Yarden Bibas, outro dos reféns já em liberdade.

Ofer Calderon foi naturalizado português pouco depois de ter sido raptado, a 07 de outubro de 2023, para facilitar as negociações para a sua libertação.

Nas imagens divulgadas, desde a Faixa de Gaza, é possível observar alguns dos militares do movimento islamita armados, de cara tapada e com as bandeiras da Palestina e do Hamas erguidas ao vento.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirma que os reféns libertados estão agora com o exército de Israel.

Desde o início das tréguas, a 19 de janeiro, foram libertados 15 reféns em troca de centenas de prisioneiros palestinianos detidos em Israel.

Caso se confirme a troca deste sábado, será a quarta realizada no âmbito da trégua. Uma organização não-governamental (ONG) palestiniana indicou que Israel libertará neste dia 183 prisioneiros.

Os reféns foram raptados e levados para Gaza durante o ataque do Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023, que desencadeou o atual conflito no Médio Oriente.

[notícia atualizada às 7h15]