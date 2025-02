Libertado cidadão luso-franco-israelita refém do Hamas

O cidadão luso-israelita, Ofer Calderon, é um dos três reféns do Hamas libertados este sábado, no âmbito do acordo de cessar-fogo com Israel. Estava prevista a libertação de três pessoas.

Segundo a agência Reuters, o homem de 54 anos foi entregue à Cruz Vermelha juntamente com Yarden Bibas, outro dos reféns já em liberdade.

Ofer Calderon foi naturalizado português pouco depois de ter sido raptado, a 7 de outubro de 2023, para facilitar as negociações para a sua libertação.