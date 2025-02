Hamas liberta três reféns israelitas em troca de mais de 180 prisioneiros palestinianos

O Hamas libertou este sábado três reféns israelitas, incluindo o franco-israelita com cidadania portuguesa Ofer Calderon, no mais recente passo da primeira fase do cessar-fogo com Israel na Faixa de Gaza. Em troca, Israel libertou mais de 180 prisioneiros palestinianos. Ofer Calderon e Yarden Bibas foram os primeiro dos reféns libertados este sábado, sendo entregues à Cruz Vermelha na cidade de Khan Younis antes de ser transferido para Israel. Keith Siegel, com dupla nacionalidade israelita e norte-americana, foi entregue horas depois no porto da cidade de Gaza, visivelmente debilitado. Perto das 10h em Portugal continental, um autocarro com prisioneiros palestinianos da prisão de Ofer chegou a Ramallah, na Cisjordânia ocupada, começando a libertação de 183 palestinianos acordada para este sábado.

Os primeiros pacientes palestinianos devem ainda atravessar a fronteira de Rafah para o Egito este sábado, num autocarro da Organização Mundial de Saúde. Entre os pacientes estão crianças com cancro e problemas cardíacos, cujo tratamento é impossível na Faixa de Gaza. A entrega dos reféns foi mais uma demonstração de força do Hamas, que mostrou os reféns em palcos improvisados, onde também assinou os documentos de libertação com responsáveis da Cruz Vermelha - sempre com elementos do Hamas a filmar os acontecimentos, para os vídeos de propaganda do grupo terrorista. Dezoito reféns foram libertados até agora na primeira fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza, em troca de 400 prisioneiros palestinianos. As negociações para segunda fase do cessar-fogo, que consiste na libertação dos restantes reféns e na retirada das tropas israelitas da Faixa de Gaza, começam na terça-feira.