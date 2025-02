Cidadão luso-israelita entre os três reféns do Hamas que devem ser libertados este sábado

O movimento islamita Hamas divulgou uma lista com os nomes de três homens que devem ser libertados este sábado, no âmbito do acordo de cessar-fogo com Israel.

Entre esses reféns está o luso-israelita Ofer Calderon, capturado pelo movimento radical palestiniano a 7 de outubro de 2023.

Ofer Calderon foi naturalizado português pouco depois de ter sido raptado para facilitar as negociações para a sua libertação.

Desde o início das tréguas, a 19 de janeiro, foram libertados 15 reféns em troca de centenas de prisioneiros palestinianos detidos em Israel.

Caso se confirme a troca deste sábado, será a quarta realizada no âmbito da trégua. Uma organização não-governamental (ONG) palestiniana indicou que Israel libertará neste dia 183 prisioneiros.

Os reféns foram raptados e levados para Gaza durante o ataque do Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023, que desencadeou o atual conflito no Médio Oriente.