Avião cai junto a centro comercial em Filadélfia

Um avião-ambulância Learjet 55 despenhou-se esta sexta-feira numa zona residencial junto ao centro comercial Roosevelt, em Filadélfia, nos Estados Unidos.

O jato utilizado para transporte aéreo de doentes atingiu um edifício, pelas 18h00 (hora local) e provocou um incêndio de grandes dimensões. As imagens mostram uma bola de fogo no momento do impacto.

A bordo do avião, que tinha levantado voo de um aeródromo nos arredores de Filadélfia, seguiam pelo menos duas pessoas.