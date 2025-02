Avião-ambulância com criança a bordo cai em Filadélfia e causa pelo menos seis mortos

[notícia atualizada às 8h12]

Um avião-ambulância despenhou-se esta sexta-feira numa zona residencial junto ao centro comercial Roosevelt, em Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América (EUA). O número de vítimas não é conhecido.

O jato utilizado para transporte aéreo de doentes atingiu um edifício, pelas 18h00 (hora local) e provocou um incêndio de grandes dimensões. As imagens mostram uma bola de fogo no momento do impacto do Learjet 55.

O avião levantou voo de um aeródromo nos arredores de Filadélfia, com seis pessoas. A paciente a bordo do avião era uma rapariga do México, que tinha sido tratada no hospital pediátrico Shriners Children's Philadelphia e estava a caminho de casa, seguida por um acompanhante e quatro tripulantes, segundo a Jet Rescue Air Ambulance, empresa proprietária do aparelho.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do México confirmou, através das redes sociais, que seis pessoas de nacionalidade mexicana viajavam na aeronave.

"Nesta altura não podemos confirmar nenhuns sobreviventes", disse a empresa em comunicado. As autoridades locais anunciaram, no final de sexta-feira, que ainda não era possível confirmar o número de vítimas no solo.