"Gravações do sistema de controlo de tráfego aéreo serão determinantes para a investigação", diz especialista

“As gravações do sistema de controlo de tráfego aéreo serão determinantes para a investigação” ao caso do acidente aéreo que envolveu um helicóptero do exército norte-americano, com três militares a bordo, e um avião comercial da American Airlines. A tese é de Paulo Soares, antigo vice-presidente da Autoridade Nacional de Aviação Civil.

Em declarações à Renascença, o comandante Paulo Soares explica que o helicóptero militar envolvido neste acidente não possui caixas negras, que registam as comunicações e os dados de voo.

“O American Eagle estava em aproximação aeroporto. As aproximações são feitas por instrumentos, por isso nada indica que o American Eagle não estivesse a fazer o procedimento correto. E tudo indica, também, que o Black Block embateu nele. Como é que ele embate? Tem uma falha? Não se apercebe do avião? E vamos ter uma dificuldade, porque Black Hawk, sendo do Exército, não tem caixas negras. Por isso, as gravações do sistema de controlo de tráfego aéreo vão ser fundamentais para perceber o que é que aconteceu”, refere.

Nestas declarações à Renascença, o comandante Paulo Soares defende que esta é uma tragédia que poderia ser evitada.

Este especialista em aviação civil questiona também a realização de um voo de treino noturno nas imediações de um aeroporto com as características de Washington.

“Estamos a falar, talvez, de um dos aeroportos mais seguros, não só do ponto de vista aeronáutico, mas também da segurança contra atos ilícitos. Depois, é um avião civil e um helicóptero militar que estava em treino. Os Estados Unidos não têm outro sítio para fazer voos de treino, ainda por cima do exército?”, questiona.

“Não estou a ver o Presidente americano não saber de uma coisa destas e dizer que se podia evitar”, completa.

Um helicóptero do exército norte-americano com três militares a bordo colidiu com um voo comercial da American Airlines, que fazia a ligação entre o estado do Kansas e Washington.

O dado mais recente é o de que já foi recuperada uma das caixas negras do avião da American Airlines. Não há indicação de sobreviventes. Mas, pelo menos, 30 corpos, terão já sido resgatados das águas do rio Potomac, onde as duas aeronaves se despenharam. Haverá, ainda, 37 desaparecidos.

A falta de visibilidade e as baixas temperaturas dificultam o trabalho dos cerca de 300 bombeiros envolvidos no salvamento.

John Donelly - chefe do departamento de bombeiros de Washington - admite que as operações vão durar vários dias.

“Ambos os aparelhos estão dentro de água. O objetivo agora é resgatar as pessoas. Tudo o que podemos confirmar nesta altura é o número de pessoas em cada aparelho: 64 no avião da American Airlines e três pessoas no helicóptero militar. Não podemos fornecer mais informações sobre as operações de socorro”, referiu John Donelly na primeira declaração oficial, depois do acidente desta madrugada, cujas causas são ainda desconhecidas.