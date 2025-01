Asteroide pode atingir a Terra em dezembro de 2032

Um asteroide descoberto no final do ano passado está sob vigilância da comunidade científica mundial. O motivo: a probabilidade de 1,3% de colidir com o planeta Terra dentro de sete anos.

O “2024 YR4”, assim foi apelidada a rocha espacial, tem cerca de 100 metros de largura.

Foi detetado na sua viagem pelo Universo pelo telescópio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), situado no Chile, no dia 27 de dezembro de 2024.

Segundo os dados da Agência Espacial Europeia (ESA, sigla inglesa), o “2024 YR4” apresentou critérios para ativar dois grupos das Nações Unidas.

O International Asteroid Warning Network (IAWN) e o Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG) vão monitorizar e estudar as consequências do possível impacto, partilhando a informação com os diferentes países do mundo.

Na escala de Torino (Torino Impact Hazard Scale), o “2024 YR4” foi classificado como nível 3, na zona amarela. Este nível assinala que o asteroide requer atenção dos astrónomos e que a sua trajetória vai ser acompanhada, o que vai permitir recolher mais informação e provavelmente diminuir a probabilidade de colisão para zero.

Graças à evolução da tecnologia, cada vez mais asteroides serão detetados que, no passado, nunca saberíamos da sua existência.

Colin Snodgrass, professor de astronomia da Universidade de Edimburgo, esclarece em declarações ao jornal “The Guardian” que o asteroide merece a atenção até se confirmar que passará pela Terra sem qualquer problema. Quanto mais a sua órbita for seguida, mais precisas serão as previsões sobre a sua trajetória, acrescenta.

Asteroides deste tamanho atingem a Terra a cada alguns milhares de anos, mas não têm a dimensão para uma extinção global, como aconteceu há 66 milhões de anos, na era dos dinossauros. O asteroide que contribuiu para essa extinção teria entre 10 e 15 quilómetros de largura. Porém, um asteroide com cerca de 100 metros de largura poderia causar danos catastróficos a uma cidade.