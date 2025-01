Não há sobreviventes da colisão entre avião e helicóptero em Washington

[notícia atualizada às 13h54]

Um avião da American AirLines e um helicóptero militar chocaram no ar nas imediações do aeroporto Ronald Reagan, em Washington, nos Estados Unidos, durante a madrugada desta quinta-feira.

Os destroços do avião Bombardier CRJ700 da companhia regional PSA, da America Airlines, caíram nas águas do rio Potomac. No avião seguiam 64 pessoas - 60 passageiros e quatro tripulantes - e no helicóptero - um Black Hawk - viajavam outras três pessoas, todas militares.

Segundo as autoridades norte-americanas, ninguém terá sobrevivido. "Não acreditamos que haja sobreviventes", avançou em conferência de imprensa o chefe das operações de resgate, John Donnelly, que indicou que foram recuperados do rio os corpos de 27 pessoas do avião e uma do helicóptero.

Entre os passageiros estavam pelo menos 13 patinadores e treinadores, incluindo membros da equipa júnior de patinagem artística dos EUA e três patinadores russos: Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov, dupla campeã mundial em 1994 e Inna Volyanskaya. A informação foi avançada pelo jornal norte-americano Wichita Eagle e confirmada pelo Kremlin, através do seu porta-voz, Dmitry Peskov.

O senador americano Roger Marshall, do Kansas, de onde o voo partiu, deu a entender, nas últimas horas, que todos a bordo das aeronaves morreram. "É muito difícil quando provavelmente se perde mais de 60 cidadãos do Kansas de uma só vez".

"Quando uma pessoa morre, é uma tragédia, mas quando muitas, muitas, muitas pessoas morrem, é uma tristeza insuportável, é uma tristeza sem tamanho", lamentou.