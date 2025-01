México recebeu 6.244 imigrantes deportados por Trump incluindo 1.371 de outros países

O México recebeu 6.244 migrantes deportados dos Estados Unidos nas duas primeiras semanas da Presidência de Donald Trump, incluindo pelo menos 1.371 de outras nacionalidades, tendo a Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, reagido afirmando que "são poucos".

"De 20 a 26 de janeiro, um total de 5.282 pessoas foram repatriadas ou 5.282 pessoas chegaram ao nosso país, 4.083 das quais são mexicanas. No dia 27 de janeiro, foram 527, das quais 355 são mexicanas, e, no dia 28 [de janeiro], 435 pessoas", indicou Sheinbaum na sua conferência de imprensa matinal.

São mais de 2.000 deportados além dos 4.094 que a Presidente mexicana referira na segunda-feira como saldo da primeira semana de rusgas migratórias do Governo Trump.

Mas a responsável considerou que "são poucos": "Na verdade, não é muito elevado - comparado com datas anteriores - o número de cidadãos mexicanos e estrangeiros que estão a chegar ao país".

"No caso de migrantes que não têm nacionalidade mexicana, o Instituto Nacional de Migração (INM) abre várias possibilidades, mas a maioria deles quer ser repatriada para os respetivos países, por isso, nesse caso, fornecemos-lhes transporte para que possam chegar, principalmente à América Central", acrescentou.

A chefe de Estado foi alvo de críticas da oposição por aceitar deportados de outras nacionalidades, aos quais o México oferece "ajuda humanitária".

"Já vinham antes, isso é importante: não é a primeira vez que vêm pessoas de outra nacionalidade, mas é uma coisa que já acontecia no nosso país", argumentou Sheinbaum.

A governante salientou ainda que só foram detetados dois casos de alegadas violações dos direitos humanos de migrantes deportados dos Estados Unidos, um de uma mulher guatemalteca e outro de um mexicano, sem fornecer mais pormenores.

As autoridades da imigração dos Estados Unidos detiveram na primeira semana do mandato de Trump pelo menos 2.382 imigrantes ilegais e emitiram 1.797 mandados de captura para cidadãos sujeitos a deportação, segundo dados oficiais.

No México, as deportações em massa prometidas por Trump são motivo de preocupação, porque os mexicanos representam cerca de metade dos 11 milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos e as suas remessas representam quase 4% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, que em 2024 recebeu um recorde estimado de 65 mil milhões de dólares (62,3 mil milhões de euros).