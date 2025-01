Cólera em Angola já matou mais de 50 pessoas desde início do surto

Cinquenta e uma pessoas morreram devido ao surto de cólera que foi declarado em Angola no dia 7 de janeiro, com mais três óbitos declarados nas últimas 24 horas e 64 novos casos totalizando agora 1.280 casos.

Segundo o ultimo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, dos 64 casos notificados, 29 ocorreram na província do Bengo, que ultrapassou Luanda (26) e os restantes nove na província do Icolo e Bengo.

As mortes ocorreram também em cada uma destas províncias, estando internadas 200 pessoas com cólera.

Angola soma 1.280 casos, sendo 845 na província de Luanda, 225 na província do Icolo e Bengo, 201 na província do Bengo, quatro na província do Huambo, três na província de Malanje e dois na província da Huíla, com idades compreendidas entre os dois e os 100 anos

Os 51 óbitos distribuem-se por Luanda (34), Bengo (10) e Icolo e Bengo (7), sendo o grupo etário mais afetado o dos dois aos cinco anos de idade com 214 casos e 10 óbitos, seguido do grupo etário dos 10 aos 14 anos de idade com 170 casos e três óbitos.

A cólera é uma doença associada a deficientes condições de saneamento básico e abastecimento de água.

O ministério recomenda à população com sintomas de vómitos e diarreia liquida que procure uma unidade de saúde, beber muita água fervida ou tratada com cinco gotas de lixívia e preparação de soro caseiro (um litro de água fervida ou tratada com duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal).