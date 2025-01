Canadá apoia 500 famílias vítimas do ciclone Dikeledi em Moçambique

A Cruz Vermelha do Canadá apoiou com 2,2 milhões de meticais (30 mil euros) 500 famílias afetadas pelo ciclone Dikeledi no distrito de Mossuril, na província de Nampula, norte de Moçambique, foi esta quinta-feira anunciado.

De acordo com o diretor do programa da Cruz Vermelha em Moçambique, Ilídio Nhatuve, o apoio é constituído por 'kits' de higiene pessoal e menstrual, material de construção, além de duas lonas por cada família.

Em causa está o ciclone que atingiu em 13 de janeiro a província de Nampula, sendo o distrito de Mossuril o mais atingido, "afetando gravemente" 249.787 pessoas, entre 49.407 famílias, segundo as autoridades moçambicanas.

Segundo Ilídio Nhatuve, o objetivo é atingir 10% da população afetada pelo ciclone tropical severo.

O Dikeledi, o segundo ciclone a atingir o norte de Moçambique no espaço de um mês, atingiu Mossuril, já na categoria 3 (numa escala de 1 a 5), com ventos até 195 quilómetros por hora.

Pelo menos 11 pessoas morreram e quase 20 mil casas ficaram destruídas, segundo o mais recente balanço oficial das autoridades moçambicanas.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.