Avião de passageiros e helicóptero chocam no ar em Washington. Há já 19 mortos confirmados

Os destroços do avião Bombardier CRJ700 da companhia regional PSA, da America Airlines, caíram nas águas do rio Potomac.

O senador americano Roger Marshall, do Kansas, de onde o voo se originou, deu a entender, nas últimas horas, que todos a bordo das aeronaves morreram. "É muito difícil quando provavelmente se perde mais de 60 cidadãos do Kansas de uma só vez".

No avião seguiam 64 pessoas - 60 passageiros e quatro tripulantes - e no helicóptero - um Black Wack - viajavam outras três pessoas, todas militares.

As autoridades norte-americanas não avançam dados sobre o número de vítimas do acidente aéreo, mas o canal CBS avança que há 19 mortos confirmados. No entanto, o número pode ser bastante superior.

Um avião da American AirLines e um helicóptero militar chocaram no ar nas imediações do aeroporto Ronald Reagan, em Washington, nos Estados Unidos.

"As condições lá fora são extremamente difíceis para os socorristas. Está frio e estão a lidar com condições de vento", explicou o chefe dos bombeiros de Washington, John Donnelly.

Na rede social Truth Social, o presidente Donald Trump já reagiu ao acidente e admitiu que o "acidente podia ter sido evitado". “É uma NOITE CLARA, as luzes do avião estavam acesas, porque é que o helicóptero não subiu ou desceu, ou virou? Porque é que a torre de controlo não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião?", escreveu o Presidente norte-americano.

Entre os passageiros a bordo estavam os ex-campeões mundiais de patinação no gelo russos Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov, informou a imprensa estatal russa.

Também estavam vários patinadores no gelo dos EUA, familiares e treinadores, que retornavam de um acampamento após campeonatos de patinação artística em Wichita, disse o órgão regulador US Figure Skating.

Inna Volyanskaya, uma ex-patinadora que competiu pela União Soviética, também estaria a bordo.



Áudio capta momentos antes da colisão das aeronaves

O áudio do LiveATC.net, fonte fidedigna para gravações de voo, capturou as comunicações finais entre os três tripulantes do helicóptero - com o indicativo de chamada PAT25 - antes de colidir com o avião CRJ700 da Bombardier.

"PAT25, têm um CRJ à vista? PAT25, passe atrás do CRJ", disse um controlador de tráfego aéreo às 20h47 (horas locais).

Segundos depois, outra aeronave ligou para o controlo de tráfego aéreo, a dizer: "Torre, viram isso?" - aparentemente referindo-se ao acidente.

Um controlador de tráfego aéreo redirecionou os aviões que se dirigiam para a pista 33 do Aeroporto Nacional Ronald Reagan

"Acidente, acidente, acidente, aqui é um alerta três", ouve-se no áudio.

"Não sei se percebeu o que aconteceu, mas houve uma colisão na aproximação para a 33. Vamos interromper as operações por tempo indeterminado", comentou outro controlador.

"Tanto o helicóptero quanto o avião caíram no rio", diz um terceiro controlador de tráfego aéreo.

"Eu só vi uma bola de fogo, que simplesmente desapareceu. Não vi nada desde que eles caíram o rio", refere.