Avião de passageiros e helicóptero chocam no ar em Washington. Há já 18 mortos confirmados

Um avião da American AirLines e um helicóptero militar chocaram no ar nas imediações do aeroporto Ronald Reagan, em Washington, nos Estados Unidos.

As autoridades norte-americanas não avançam dados sobre o número de vítimas do acidente aéreo, mas o canal CBS avança que há 18 mortos confirmados. No entanto, o número pode ser bastante superior.

No avião seguiam 64 pessoas - 60 passageiros e quatro tripulantes - e no helicóptero - um Black Wack - viajavam outras três pessoas, todas militares.

O senador americano Roger Marshall, do Kansas, de onde o voo se originou, deu a entender, nas últimas horas, que todos a bordo dos aviões morreram. "É muito difícil quando provavelmente se perde mais de 60 cidadãos do Kansas de uma só vez".

"Quando uma pessoa morre, é uma tragédia, mas quando muitas, muitas, muitas pessoas morrem, é uma tristeza insuportável, é uma tristeza sem tamanho", lamentou.

Os destroços do avião Bombardier CRJ700 da companhia regional PSA, da America Airlines, caíram nas águas do rio Potomac.