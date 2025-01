Presidente mexicana vai questionar Google sobre mudança de nome do Golfo do México

Na sua conferência matinal, a líder argumentou esta quarta-feira que "o decreto do presidente Trump tem a ver com a sua plataforma continental", pelo que a empresa tecnológica deve distinguir entre o território norte-americano e as águas internacionais.

A Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, vai questionar o gigante tecnológico Google sobre renomeação do Golfo do México como "Golfo da América" nos seus mapas nos Estados Unidos à luz duma decisão do novo Presidente Donald Trump.

A ordem assinada por Trump sobre o assunto no seu primeiro dia de mandato, no passado dia 20, aplica-se à plataforma continental do Golfo nos Estados Unidos, mas não à massa de água internacional, argumentou a mexicana.

"Amanhã [quinta-feira] vamos mostrar-vos a carta que vamos enviar hoje, porque é muito importante colocar tudo, como dizemos, no seu devido contexto nas publicações. Para mudar o nome de um mar internacional, não é um país que o muda, é uma organização internacional", sublinhou.

A chefe de Estado notou como o resto do mundo continuará a utilizar a denominação de Golfo do México, citando uma publicação do jornal britânico 'The Telegraph' segundo a qual o Reino Unido não reconhecerá o novo nome atribuído por Trump.

"Não pode ser apenas uma definição de um país, porque um país tem (jurisdição) sobre o seu território, não sobre a parte que é mar internacional", acrescentou ainda, lembrando que em mapas do século XVII, já se utilizava a terminologia Golfo do México, e o atual território dos Estados Unidos e do Canadá era chamado de "América Mexicana", por isso, brincou que iria pedir essa mudança ao Google.