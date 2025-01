Polícia australiana impede ataque antissemita com explosivos

A polícia australiana informou, esta quarta-feira, que impediu um ataque antissemita planeado, após descobrir uma caravana com continha explosivos num subúrbio de Sydney, no estado de Nova Gales do Sul.

A caravana foi descoberta a 19 de janeiro em Dural, um subúrbio a cerca de 36 km a noroeste do centro de Sydney, disse o vice-comissário de polícia David Hudson, numa conferência de imprensa.

"A caravana continha uma quantidade de explosivos e algumas indicações de que esses explosivos poderiam ser usados em alguma forma num ataque antissemita", sublinhou.

O vice-comissário da polícia revelou que a ameaça foi totalmente contida e não há mais ameaças à comunidade judaica.

Foi ainda referido que tinham sido detidas pessoas, mas não revelou quantas ou quais foram as acusações.

A Austrália tem assistida a vários incidentes antissemitas nos últimos meses, com ataques a sinagogas, edifícios e carros, desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, no final de 2023.