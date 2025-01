Perdoados do 6 de janeiro. A liberdade de Daniel Ball e Matthew Huttle durou menos de uma semana

A liberdade não durou muito para dois homens perdoados por Donald Trump pelo ataque ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021. Um deles foi detido e o outro morto pela polícia em distintos momentos, menos de uma semana após o decreto assinado pelo novo presidente dos EUA.

Através deste decreto, no dia 20 de janeiro, todas as acusações feitas contra os invasores do Capitólio foram retiradas. No entanto, dois dias depois, Daniel Ball foi acusado de posse de arma de fogo ou munição, por uma ocorrência em maio de 2023.

O homem, com um histórico de condenação por violência doméstica, não podia portar armas, uma vez que tinha sido preso em 2017 por agressão a uma mulher e, em 2021, a um agente.

Enfrentava acusações em Washington por 12 crimes, incluindo agressão e uso de explosivos contra agentes da lei, mas foi perdoado por Trump.

Já Matthew Huttle, a 26 de janeiro, foi alvejado pela polícia do estado do Indiana durante uma operação de trânsito. Segundo os agentes, o homem envolveu-se numa discussão que acabou por resultar na sua morte.

A polícia do estado não forneceu muitos detalhes sobre o ocorrido, mas afirmou que Huttle estava na posse de uma arma de fogo. Em comunicado, a polícia do Indiana declarou: “Ocorreu uma altercação entre o suspeito e o agente, que terminou com o agente a disparar a sua arma, ferindo mortalmente o suspeito”.

Matthew Huttle tinha sido condenado a seis meses de prisão em 2023 pelos atos de 6 de janeiro. Ele tinha ido para Washington D.C. com o seu tio, Dale Huttle, que também foi condenado pela invasão ao edifício.