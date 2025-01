Economia de Espanha cresceu 3,2% em 2024

A economia de Espanha cresceu 3,2% no ano passado, mais cinco décimas do que em 2023, segundo uma estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,8% no último trimestre de 2024 em relação ao anterior e 3,5% comparando com os mesmos meses de 2023 (variação homóloga), divulgou também esta quarta-feira o INE.

"O crescimento em volume do PIB no conjunto do ano de 2024 foi 3,2%", acrescentou o instituto.

O crescimento da economia espanhola no ano passado deveu-se, sobretudo, à procura interna (consumo e investimento), que contribuiu com 2,8 pontos percentuais para o aumento do PIB, enquanto a procura externa (exportações e importações) contribuiu com 0,6 pontos.

Em 2023, o PIB de Espanha cresceu 2,7%, segundo os dados do INE.

Em dezembro passado, o Banco de Espanha melhorou em três décimas as previsões de crescimento da economia do país para 2024 e 2025, estimando aumentos do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,1% e 2,5%, respetivamente.

A melhoria das previsões do Banco de Espanha - em linha com o que têm feito o próprio governo espanhol e entidades internacionais nas últimas semanas - deve-se ao bom desempenho da atividade na segunda metade de 2024, em especial, o consumo privado e público.

O banco central espanhol destacou que o crescimento do PIB em 2024 e 2025 se sustenta essencialmente na procura interna e, sobretudo, no consumo privado, devido à evolução positiva do rendimento disponível, do mercado laboral, da confiança das famílias e do esperado aumento da população.

O investimento, que continua a ser a componente da procura interna mais frágil, aumentará também o contributo para o crescimento do PIB espanhol nos próximos trimestres, impulsionado pela execução de fundos europeus e por melhores condições de financiamento (crédito), segundo o Banco de Espanha.

Quanto à inflação, o banco central manteve as últimas previsões, que são de 2,9% para 2024 e 2,2% em 2025.

Também a Comissão Europeia (CE) melhorou em novembro passado as perspetivas para o PIB de Espanha.

A CE previa um crescimento de 3% em 2024 e estima que o PIB espanhol avance 2,3% este ano.

O crescimento de Espanha deve-se ao consumo, "sustentado pela continuação da resiliência do mercado de trabalho, e pelo reforço do investimento", segundo disse a Comissão Europeia (CE).

As estimativas de crescimento para Espanha são superiores às previsões para o conjunto da economia europeia.

A Comissão Europeia previa, em novembro, um crescimento do PIB da zona euro de 0,8% em 2024 e de 1,3% em 2025.

Relativamente ao conjunto dos 27 Estados-membros União Europeia (UE), as previsões de Bruxelas eram de 0,9% de crescimento do PIB comunitário em 2024 e de 2,5% para 2025.