Dinamarca vai construir patrulha para reforçar segurança da Gronelândia

O ministro salientou ainda que estas alterações não significam deitar fora o trabalho feito até agora, já que, como se trata de "uma reorientação", pode aproveitar-se o 'design', não sendo necessário começar do zero, o que levaria "muito tempo".

Em 2021, o parlamento da Dinamarca aprovou um programa para fabricar barcos patrulha para renovar a frota sobretudo a fim de assegurar missões de vigilância e com objetivos ambientais no Mar Báltico.

O governo dinamarquês vai passar a dar prioridade à construção de embarcações capazes de navegar no Ártico e no Atlântico Norte, com vista principalmente a reforçar a segurança da Gronelândia , na mira do novo Presidente dos EUA.

A Dinamarca já tinha avisado na segunda-feira que vai disponibilizar 14,6 mil milhões de coroas dinamarquesas (2 mil milhões de euros) para reforçar a presença do seu exército no Ártico e no Atlântico Norte, no âmbito de um primeiro acordo assinado com os seus territórios autónomos da Gronelândia e das Ilhas Faroé.

O novo Presidente norte-americano, Donald Trump, deu a entender, por diversas vezes, que quer controlar a Gronelândia, no âmbito de uma nova estratégia expansionista que inclui também o Canal do Panamá.

No entanto, tanto o Governo central dinamarquês como o da Gronelândia sublinharam que ficar sob controlo dos EUA está fora de questão.

Uma sondagem divulgada esta quarta-feira mostrou que 85% dos gronelandeses não querem deixar a união com a Dinamarca para passarem a fazer parte dos Estados Unidos.