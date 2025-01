Debandada mata pelo menos 15 pessoas na maior peregrinação hindu da Índia

Pelo menos 15 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas esta quarta-feira numa debandada em Prayagraj, no norte da Índia, durante a Kumbh Mela, a maior peregrinação hindu do mundo, disse um médico.

"Temos pelo menos 15 mortos até ao momento", disse à agência de notícias France-Presse (AFP), sob anonimato, um médico do hospital de campanha montado no recinto do festival, para onde as vítimas foram retiradas após a debandada.

A emissora indiana NDTV avançou que 30 pessoas ficaram feridas na confusão.

As autoridades locais e as forças de segurança ainda não divulgaram números sobre a debandada.

O chefe do governo do estado de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, pediu aos milhões de devotos que evitem aproximar-se da confluência dos rios sagrados Ganges e Yamuna.