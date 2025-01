Mais de 376 mil palestinianos regressaram ao norte de Gaza entre a manhã de segunda-feira e o meio-dia desta terça-feira, na sequência do cessar-fogo entre Israel e Hamas, anunciou o gabinete de Assuntos Humanitários da ONU. Os homens representavam metade destes deslocados, as mulheres e as crianças um quarto cada, indicou o gabinete da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), citando números de um grupo de trabalho que inclui várias organizações com pontos de contagem em diferentes partes do território. "Mulheres grávidas ou a amamentar, idosos, pessoas com deficiência, doentes crónicos ou que necessitam de assistência médica urgente e menores não acompanhados estão entre os principais grupos vulneráveis deslocados que empreenderam esta difícil viagem a pé", assinalou o OCHA. O grupo islamita Hamas havia informado na segunda-feira que 300 mil deslocados entraram em território palestiniano no norte de Gaza, através da estrada Rashid, que atravessa o enclave de norte a sul. Quase 400 camiões entraram em Gaza Um total de 378 camiões carregados com ajuda humanitária e outros dez com combustível atravessaram esta terça-feira o posto fronteiriço de Rafah, no Sinai egípcio, para a Faixa de Gaza, informou a agência de notícias espanhola EFE no local.

Fontes oficiais egípcias confirmaram o número de camiões desta nova coluna humanitária, que se soma a todas as que entraram a partir do Egito no enclave palestiniano desde domingo, 19 de janeiro, dia em que entrou em vigor o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas e entrou a primeira coluna, batizada como 'Tahya Masr' ('Viva o Egito', em árabe). Mohammed Goda, um dos camionistas que aguardam a sua vez de descarregar a mercadoria, descreveu parte da rotina que seguem na recolha e entrega da carga que transportam até ao cruzamento de Kerem Shalom, em território israelita, onde outros vão carregar a mercadoria para a levar para a Faixa de Gaza. "Trouxemos o primeiro [lote] que chegou ontem (segunda-feira), e a outra parte virá no domingo, descarregamos o que temos aqui entre hoje e amanhã (quarta-feira), e regressamos ao Cairo para recolher a outra parte", explicou Goda, enquanto esperava a sua vez de seguir viagem. Segundo o camionista, que transportava farinha, "o que faz mais falta lá é comida e água, não há lá nada, [as pessoas] estão a sofrer, precisam da farinha para fazer pão, estão também a ser enviados alimentos enlatados".