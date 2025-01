Incêndio em avião na Coreia do Sul força retirada de 169 passageiros

Um avião Airbus da companhia aérea Air Busan incendiou-se esta terça-feira no aeroporto internacional de Gimhae, na Coreia do Sul. O incidente forçou a evacuação dos passageiros e tripulação, e resultou em apenas um ferido ligeiro, que transportado para o hospital.

De acordo com os bombeiros locais, o incêndio começou no interior da aeronave. A agência de notícias sul-coreana, Yonhap, disse as chamas começaram na causa do avião. As causas do incêndio são desconhecidas.

Segundo a Reuters, a Airbus, fabricante do avião, disse estar ciente de relatórios sobre o incidente, e está em contacto com a Air Busan.

O incidente acontece um mês depois do desastre com um avião da Jeju Air, que colidiu com um muro no final da pista de aterragem ao fazer uma aterragem de emergência. 181 pessoas morreram no acidente.