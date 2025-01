Google Maps muda nome do Golfo do México para Golfo da América

O Google Maps anunciou esta segunda-feira que vai alterar o nome do Golfo do México para Golfo da América para os cibernautas que acederem ao site a partir dos Estados Unidos.

A mudança será introduzida assim que a nova designação for atualizada pelo Sistema de Nomes Geográficos dos EUA.

Quem aceder ao Google Maps nos Estados Unidos passará a ver o nome Golfo da América, enquanto que no país vizinho continuará a surgir a designação Golfo do México.

Fora do México e dos Estados Unidos, aquela zona do Oceano Atlântico vai aparecer com as duas designações.

O Departamento do Interior da nova Administração Trump disse, na sexta-feira, que mudou oficialmente o nome do Golfo do México para Golfo da América, e do pico Denali, no Alasca, para Monte McKinley.