"Fronteiras da UE não são negociáveis." França admite enviar tropas para a Gronelândia (se a Dinamarca pedir)

"Para a Dinamarca, isso (a invasão da Gronelândia pelos Estados Unidos) não se coloca de momento", disse o chefe da diplomacia francesa, reafirmando que "as fronteiras da Europa são soberanas", mas que há questões de segurança com o Ártico a ter-se tornado um novo campo de conflito.

O ministro francês considera que os Estados Unidos da América (EUA) não vão invadir a ilha ártica que pertence à Dinamarca, que o Presidente norte-americano Donald Trump considera estratégica para o seu país, já que "não é do interesse de ninguém entrar em conflito com a UE".

"Começámos a falar sobre o assunto com a Dinamarca, que está disposta a pensar no assunto se os nossos interesses de segurança estiverem em causa", afirmou Jean-Noël Barrot em entrevista à estação de rádio francesa Sud Radio, acrescentando que "se a Dinamarca pedir a solidariedade dos Estados-membros da UE, a França estará lá".

Antes de tomar posse, em 20 de janeiro, Donald Trump tinha dito que não excluía o recurso à força militar ou a sanções económicas para anexar a Gronelândia, uma ilha que tencionava comprar à Dinamarca por considerá-la estratégica para a segurança dos EUA.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, foi esta terça-feira recebida pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu em Paris, dois dias após o seu Governo ter anunciado que vai reforçar o seu sistema de defesa do Ártico com navios, drones e satélites.

"A Dinamarca anunciou que vai aumentar a sua presença militar na região em dois mil milhões de euros, por isso, também a Dinamarca considera que temos de fazer mais para defender o Ártico contra influências ou interferências estrangeiras", afirmou Jean-Noël Barrot.

O chefe da diplomacia francesa afirmou ainda que os EUA teriam "muito a perder numa guerra comercial" com a UE, como Donald Trump ameaçou durante a campanha eleitoral, já que os EUA investem mais na Europa do que os europeus nos Estados Unidos.