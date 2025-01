Embaixadas atacadas em Kinshasa. Polícia atira gás lacrimogénio

Várias embaixadas na capital da República Democrática do Congo (RDC), Kinshasa, foram atacadas esta terça-feira por manifestantes contra o avanço do grupo de rebeldes M23 em Goma, no leste do país.

Segundo a agência de notícias Associated Press, os rebeldes do grupo de origem ruandesa M23 dizem já ter o controlo de Goma, onde entraram esta segunda-feira.



As autoridades já deram a a situação como controlada, mas a violência escalou com as forças de segurança congolesas a dispararem gás lacrimogénio contra estes grupos que tinham como alvos principais as embaixadas da França e dos Estados Unidos, onde não conseguiram entrar, avançou a Reuters.

Os manifestantes consideram que estes países interferem com a vida interna do Congo. Numa publicação na rede social X, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean Noel Barrot, classificou o ataque como "inaceitável".

"Tudo está a ser feito para garantir a segurança do nosso pessoal e dos nossos cidadãos", garantiu.