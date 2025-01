Coca-Cola recolhe bebidas na Europa por excesso de clorato

A Coca-Cola vai recolher latas e garrafas de vidro de bebidas em vários países europeus por excesso de clorato, foi esta segunda-feira anunciado.

Em causa estão refrigerantes da Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Trópico.

As bebidas foram distribuídas na Bélgica, nos Países Baixos, no Reino Unido, na Alemanha, em França e no Luxemburgo.

Os refrigerantes com excesso de clorato estão em circulação desde o final de novembro do ano passado.

Portugal não é mencionado pelo engarrafador europeu da Coca-Cola.

A exposição prolongada ao clorato pode ser um "motivo de preocupação para a saúda das crianças, especialmente aquelas com deficiência leve ou moderada de iodo", indica a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA).

A ingestão diária de clorato em grandes quantidades "pode ser tóxica para os seres humanos, uma vez que pode limitar a capacidade do sangue para absorver oxigénio, levando à insuficiência renal".