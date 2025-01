UE concorda com Trump sobre Rússia e contraria proposta para Gaza

"Ainda bem que o Presidente [Donald] Trump pressionou a Rússia, explicando-lhe que está nas mãos dela acabar com a guerra", disse a Alta-Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, à entrada para uma reunião em Bruxelas, capital de Bélgica e onde estão localizadas as principais instituições europeias.

Questionada sobre a proposta do Presidente dos EUA para o conflito israelo-palestiniano, nomeadamente a expulsão de palestinianos do enclave palestiniano, Kaja Kallas não criticou abertamente Donald Trump, preferindo lembrar que a posição do bloco comunitário é outra.

"A população de Gaza sofreu muito e acho que tanto os palestinianos, como os israelitas merecem paz, por isso acho que precisamos de avançar do cessar-fogo para uma solução mais permanente. Desse modo, a UE apoia a solução dos dois estados, apoiando não só a segurança de Israel, mas também os direitos dos palestinianos", completou a ex-primeira-ministra da Estónia.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia estão reunidos nesta segunda-feira em Bruxelas para discutir mais restrições para a Rússia por causa da invasão ao território ucraniano, a sabotagem de infraestruturas subaquáticas no Mar Báltico e o cessar-fogo em Gaza.