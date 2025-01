Milhares de palestinianos deslocados já estão a voltar para o norte de Gaza

Milhares de palestinianos estão a voltar na manhã desta segunda-feira para o norte de Gaza. Depois de terem estado durante 15 meses refugiados no sul do enclave, milhares de famílias estão a voltar para casa depois do acordo de cessar-fogo firmado entre Israel e o Hamas.

Através da rede social X, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou que deu permissão para os palestinianos voltarem ao norte do enclave na manhã desta segunda-feira.

A decisão surge depois do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar ter dito que o Hamas iria entregar três reféns, entre eles a jovem com nacionalidade israelita e alemã Arbel Yehud, até quinta-feira.

Veja aqui imagens de milhares de pessoas a voltarem para o norte de Gaza: