Governo do Hamas pede 135 mil tendas com urgência para o norte de Gaza

O governo do Hamas avisou esta segunda-feira que a população do norte precisa “imediata e urgentemente” de 135 mil tendas, dada a devastação na área, para onde se dirigem dezenas de milhares de pessoas deslocadas pela guerra.

“O povo palestiniano nas províncias de Gaza e do Norte (ambas na metade norte do enclave) precisa de 135.000 tendas e caravanas agora, imediatamente e com urgência, pois a percentagem de destruição levada a cabo pelo exército de ocupação israelita ultrapassa os 90%”, alertaram as autoridades controladas pelo grupo islamita Hamas.

O apelo foi dirigido à comunidade e às organizações internacionais, à ONU e aos países árabes, tendo sido pedido que facilitem o acesso da população aos bens básicos.

Hoje, às 7h00 horas locais (5h00 em Lisboa), Israel abriu o acesso a pé pelo corredor Netzarim, a estrada que dividia Gaza em duas partes construída pelo exército israelita durante a guerra, para deixar entrar centenas de milhares de pessoas deslocadas no ano passado.

O norte do território, para onde estão a regressar, inclui a cidade de Gaza e as vilas de Yabalia, Beit Lahia e Beit Hanoun (a que é conhecida como a província do Norte), sendo um dos setores mais afetados pela ofensiva israelita, especialmente a última das três cidades, no extremo norte de Gaza.

“Cerca de 95% das casas dos residentes de Beit Lahia foram destruídas ou já não estão habitáveis”, anunciou o presidente da câmara daquela cidade, Alaa al-Attar, acrescentado que o número de sem-abrigo na cidade ultrapassa as 100.000 pessoas.

Gaza tornou-se um território atravessado por 42 milhões de toneladas de escombros, de acordo com dados da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA).

Além disso, restos de amianto e outros materiais tóxicos entre os escombros representam um risco para a saúde da população.