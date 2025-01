Eurodeputados rejeitam reeleição de Lukashenko como Presidente da Bielorrússia

Responsáveis do Parlamento Europeu rejeitaram esta segunda-feira a reeleição de Alexander Lukashenko nas presidenciais da Bielorrússia, realizadas no domingo, umas eleições que classificaram de "fraudulentas" que "consolidam o governo ilegítimo do ditador".

"O regime de Lukashenko na Bielorrússia organizou outra chamada eleição presidencial. Como esperado, esse processo foi profundamente marcado por falhas e não atendeu aos padrões internacionais para eleições livres e justas", consideram, em comunicado, o presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, David McAllister (Partido Popular Europeu, Alemanha), e o presidente da Delegação para as Relações com a Bielorrússia, Malgorzata Gosiewska (Reformistas e Conservadores Europeus, Polónia).

Na nota informativa, os responsáveis afirmam que o regime "suprimiu sistematicamente a dissidência, excluiu as vozes da oposição e negou a muitos bielorrussos no exterior o direito de voto".

"Esta eleição tinha apenas um propósito: consolidar o governo ilegítimo de Lukashenko", criticam. De acordo com as primeiras sondagens à boca das urnas, Lukashenko foi reeleito para um sétimo mandato na antiga república soviética, com 87,60% dos votos.