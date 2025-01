Trump quer retirar palestinianos de Gaza e anexar Gronelândia para "proteger o mundo livre"

Foi a bordo do avião presidencial, a caminho de Miami e com menos de uma semana como presidente dos Estados Unidos, que Donald Trump anunciou os seus planos para reconstruir Gaza e aquelas que entende ser as intenções do povo da Gronelândia, depois de uma conversa "acalorada" por telefone com a primeira-ministra da Dinamarca.

No voo do Air Force One que partiu de Las Vegas, o presidente dos EUA defendeu a transferência temporária de milhão e meio de palestinianos para o Egipto e Jordânia, adiantando que mencionou este mesmo plano com o rei Abdullah II da Jordânia e que falaria ainda este domingo com o Presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sissi.

"Gostava que o Egito acolhesse pessoas, que a Jordânia acolhesse pessoas. Estamos a falar de milhão e meio de pessoas, é preciso limpar aquilo tudo. Aquilo é literalmente um lugar demolido, neste momento", afirmou Trump, sublinhando que é necessária a ajuda de algumas nações árabes porque a Faixa de Gaza "está uma confusão".

Durante o seu primeiro mandato, o novo presidente dos Estados Unidos apresentou um plano que previa a anexação por parte de Israel de quase 30% da Cisjordânia ocupada.